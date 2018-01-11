المركزي: 5.8% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر الماضي
كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي، في بيان، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت بنسبة 5.8% في نوفمبر الماضي إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وبذلك ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017 بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو 10.4 مليار دولار، مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بحسب البيان.
وقال المركزي إن "هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي".
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