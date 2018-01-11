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المركزي: 5.8% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر الماضي

05:53 م الخميس 11 يناير 2018
المركزي: 5.8% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر الماضي

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت بنسبة 5.8% في نوفمبر الماضي إلى 2.2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وبذلك ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017 ‏بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار، مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بحسب البيان.

وقال المركزي إن "هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي".

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