رد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، على أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، بشأن جدل لقب عميد العالم.

زكي عبد الفتاح يرد على أحسن حسن



وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "اتبعتلي الفيديو بتاعه وشفته، الكلام اللي في قلبي بقوله والحمد لله يعني لو معنديش دليل على حاجة مبقولهاش".



وأضاف: "أنا اتعلمت كده مفيش دليل، ماقعدش أضرب أنا بقول كلام حصل، أنا ممكن أرد وممكن أعمل فيديو برضه وأرد".



وتابع مدرب حراس الفراعنة السابق: "أولاً اللي زعلني في الفيديو ده إنه واخد الجمهور في حتة تانية، وقال أنا لعبت 7 بس، ما لعبتش 14 ماتش ودي مش المشكلة".



وواصل موجهًا حديثه لأحمد حسن: "برادلي هو السبب بعد ربنا إنك تاخد لقب عميد العالم وإنك تاخد لقب أكثر لاعب مشاركة دولية، وتاخد لقب عميد العالم في ماتش البرازيل، لو برادلي ما ضمكش ما كنتش هتاخد عميد العالم، وأنت كنت خلاص كبرت والراجل ضمك".



وتابع: " الكابتن سمير زاهر قال لبرادلي ياخده ماتش البرازيل علشان ياخد اللقب وبس وخلاص الراجل قالك أنا هاخده وهضمه المعسكرات".



وأكمل زكي: "الراجل قال كل فرصة هيلعب، عشان عاوزه يحقق رقم صعب إن أي لاعب تاني يحب يحقق الرقم ياخد وقت طويل، الراجل كان بيبص لها كده وكان أحمد حسن موجود معانا في المعسكر لحد أول ماتش موزمبيق اللي هو بتاع تصفيات كأس العالم".



وعن فيديو أحمد حسن قال:" أحمد بياخد الناس والجماهير في حتة تانية، بمبدأ يعني شوف العصفورة، آه ده أنا لعبت 14 وده حقيقة، روحوا الفيفا والاتحاد الدولي شوفوا كسر الرقم إمتى؟ وخد اللقب إمتى؟ هتلاقوه في ماتش البرازيل دي الحاجة الأولى".



وأضاف: "الحاجة الثانية، إنه هرب في الماتش وأنا عندي دليل إنه هرب اسألوا كابتن سمير عدلي أنا ما اتكلمتش في الموضوع ده، هو بس عايز ياخد الناس في حاجة تانية لا الموضوع اتكلم وقول هربت إزاي؟".



وأشار مدرب حراس الفراعنة: "قبل ماتش موزمبيق، أثناء التقسيمة طبعاً أحمد حسن ذكي جداً يعني، لكن كده خانه ذكاؤه في الفيديو ده إنه بياخد الناس في حتة تانية، الموقف كان كده؛ حس إنه مش هيبقى موجود في المباريات، ومش هيتدي، فعمل، إنه آه مصاب في الخلفية".



وأردف: "في التمرين برادلي قال لطبيب المنتخب، طارق سليمان والراجل حي يرزق، ادخل أوضة اللبس واكشف عليه، طبعاً الدكتور هيعمل إيه؟، أحمد حسن قال عنده خلفية ومش قادر يمشي وبتاع".



وأكد: "كابتن سمير عدلي اللهم بارك دخل جوه يطمن عليه، وكان التمرين خلص، لقيت سمير عدلي خارج بيعيط، الراجل سمير عدلي ده أسطورة،الأسطورة فعلاً، راجل من أيام زمان وما بيغلطش يعني كل حاجة بترتيب، ورغم إنه دلوقتي شغال في النادي الأهلي في السن ده وكده، بس راجل شغله عظيم يعني الراجل ده فعلاً أحسن إداري شفته في حياتي، ما فيش حتى إداري في أمريكا ييجي جنبه".



واستطرد عبدالفتاح:"المهم، الراجل بيعيط ليه؟، إيه اللي حصل؟ برادلي قلبه حنين، فبيقول له بتعيط ليه في حاجة؟، الموقف كان صعب".



وأكمل: "قلت له عشان مقالوش إن القانون دلوقتي 23 لاعب، وهو كان ممكن يقعد احتياطي، الراجل قال له هو المفروض حد يقول له؟، إذا كان هو لعب دلوقتي لاعب دولي ولعب الماتشات دي كلها وما يعرفش وما بيقرأش القانون، اللاعب ما حدش المفروض يقول له وإيه يلزمه يلعب؟".



وواصل:"فالراجل قال ما تضمهوش بعد كده تاني، طبعاً دي القصة ببساطة، وأنا بقول وقائع وحصلت عشان في ناس بتضحك على الناس ومش عارفين وعايزين يعملوا أساطير وبتاع لا أنا بقولك يعني".



وأتم:"والله مفيش بيني وبينه أي حاجة، أنا دي حاجة واقعة شفتها وبحكيها، والله ما كنت هرد ولا الكلام ده، أنا عمال أسمع الفيديو وأقول هيقول بقى الحتة دي ده أنا هربت ولا ماهربتش".





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