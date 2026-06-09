اقترب المغربي الحسين عموتة من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي يقضي بتدريب الفريق لمدة موسم واحد، مع وجود بند يتيح التمديد لموسم إضافي.

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العقود بين الطرفين تم توقيعها خلال الساعات الماضية، ليصبح المدرب المغربي على أعتاب خوض تجربة جديدة في الكرة المصرية.

بداية متواضعة

ولد الحسين عموتة في 24 أكتوبر 1969 بمدينة الخميسات المغربية، ونشأ في أحد أحيائها الشعبية، قبل أن ينتقل خلال المرحلة الإعدادية والثانوية إلى مدينة القنيطرة لاستكمال دراسته.

ويعد عموتة الخامس بين أشقائه، ولديه شقيق أكبر يدعى نور الدين، مارس كرة القدم في مركز المهاجم، قبل أن يبتعد عن الملاعب ويمنح الأولوية لمسيرته الدراسية.

عائلة تهتم بالتعليم

ويمتلك المدرب المغربي ثلاثة أبناء، بينهم نجله حمزة، الذي مارس كرة القدم في أكاديمية السد القطري خلال فترة عمل والده في النادي، لكنه فضل التركيز على الدراسة، ويواصل حاليًا تعليمه الجامعي في سويسرا.

مسيرة علمية مميزة

إلى جانب مشواره الرياضي، اهتم عموتة بالجانب الأكاديمي، حيث حصل على دبلوم في العلوم الرياضية، كما تلقى تعليمه في الثانوية العسكرية الملكية بالمغرب، وهناك بدأت علاقته الحقيقية بكرة القدم من خلال المشاركة في البطولات المدرسية.

البداية كلاعب

استهل عموتة مسيرته الكروية مع نادي اتحاد الخميسات، الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يلفت الأنظار وينضم إلى المنتخب المغربي الأولمبي، ثم ينتقل إلى الفتح الرباطي.

وظيفة حكومية وصناعة مدرب ناجح

حرص عموتة على عدم إهمال مستقبله التعليمي، فالتحق بمعهد الرياضة في العاصمة الرباط بالتزامن مع مسيرته كلاعب، وهو ما منحه فرصة العمل داخل وزارة الشباب والرياضة المغربية، إضافة إلى تطوير قدراته التدريبية التي ساعدته لاحقًا على تحقيق نجاحات كبيرة في عالم التدريب.

وبات المدرب المغربي، صاحب التجارب الناجحة مع الوداد والسد ومنتخب الأردن، قريبًا من بدء فصل جديد في مسيرته، عبر بوابة النادي الأهلي.