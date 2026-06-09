حسم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، الجدل المثار بشأن إمكانية التعاقد مع الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، مؤكدًا عدم وجود أي نية للتفاوض معه خلال الفترة الحالية.

حقيقة تفاوض النادي المصري مع مدرب بيراميدز السابق

وقال "أبو علي"، خلال تفقده سير العمل بمشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد، ردًا على ما تردد بشأن التفاوض مع المدرب الكرواتي: "يبقى كده مش هقبض اللعيبة" - في إشارة إلى ارتفاع تكلفة التعاقد مع المدرب مقارنة بإمكانات النادي المالية.

صفقات واستعدادات النادي المصري للمنافسة على البطولات

وشدد رئيس النادي المصري على أن الفريق يمتلك عناصر مميزة وقادرة على المنافسة بقوة على مختلف البطولات، لافتًا أن النادي يسير بخطوات ثابتة نحو بناء فريق قوي يحقق طموحات جماهيره.

آخر تطورات بناء استاد النادي المصري الجديد

وأوضح أن اكتمال مشروع استاد النادي المصري الجديد سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة الفريق، لافتًا إلى أن خوض المباريات على أرض بورسعيد وأمام الجماهير سيمنح اللاعبين دفعة قوية ويعزز فرص المنافسة على لقب الدوري الممتاز.