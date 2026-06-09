يصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء إلي واشنطن لحضور فاعليات اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

ويرافق أبو ريدة خلال هذه الزيارة، مصطفي عزام الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، وسيزور الثنائي معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد حاليا لملاقاة بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري في الجولة الأولي من دور المجموعات للمونديال.

ويؤدي منتخب مصر تدريباته اليومية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن علي ملاعب جامعة جونزاجا ضمن برنامج الإعداد لملاقاة بلجيكا بعدما وصلت البعثة إلي ولاية واشنطن في رحلة جوية تجاوزت أكثر من 4 ساعات.

وتقرر أن يستمر منتخب مصر في مدينة بوسكان إلي أن تتم البعثة إلي مدينة سياتل يوم 13 يونيو استعدادا لملاقاة بلجيكا.

ويتنافس المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع منتخبات نيوزلندا وبلجيكا وإيران في البطولة التي تقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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