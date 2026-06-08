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وادي دجلة يفوز على زد في تحديد المركز الثالث بنهائي كأس الرابطة للمحترفين

كتب : محمد الميموني

09:09 م 08/06/2026 تعديل في 09:19 م
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    وادي دجلة
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    وادي دجلة
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    وادي دجلة

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حقق فريق وادي دجلة الفوز على نظيره زد اليوم الإثنين، في تحديد المركز الثالث والرابع من نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز فريق وادي دجلة على نظيره زد بهدفين دون رد في تحديد المركز الثالث والرابع من نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق وادي دجلة اللاعب أحمد فاروق في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة بينما سجل الثاني اللاعب إبراهيم البهنسي في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.


يذكر أن وادي دجلة قد فاز بالمركز الثالث في نهائي كأس الرابطة المحترفة المصرية على حساب زد.

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كأس الأندية المحترفة وادي دجلة

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