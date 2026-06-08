"قبل مواجهة بلجيكا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مباراته الافتتاحية بكأس العالم؟

حقق فريق وادي دجلة الفوز على نظيره زد اليوم الإثنين، في تحديد المركز الثالث والرابع من نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز فريق وادي دجلة على نظيره زد بهدفين دون رد في تحديد المركز الثالث والرابع من نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق وادي دجلة اللاعب أحمد فاروق في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة بينما سجل الثاني اللاعب إبراهيم البهنسي في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.



يذكر أن وادي دجلة قد فاز بالمركز الثالث في نهائي كأس الرابطة المحترفة المصرية على حساب زد.