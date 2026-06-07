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كان بإمكاننا تسجيل أهدافا أكثر.. لاعب البرازيل يعلق على مباراة مواجهة منتخب مصر وديا

كتب : يوسف محمد

06:25 م 07/06/2026
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  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصر والبرازيل (4)
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    مصر والبرازيل (1)
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    مباراة مصر والبرازيل
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    مباراة مصر والبرازيل
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    مباراة مصر والبرازيل

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علق النجم البرازيلي برونو جيماريش على مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخب مصر، صباح اليوم الأحد الموافق 7 يونيو الجاري، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري تلقى الهزيمة صباح اليوم الأحد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أمام منتخب البرازيل في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على ملعب "هنتنجتون فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات برونو جيماريش بعد فوز البرازيل على مصر

وقال جيماريش في تصريحات صحفية: "سعيد للغاية بالفوز على منتخب مصر، خاصة وأنها تعد التجربة الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026".

وأضاف: "قدمنا مستوى كبير في المباراة، كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أكبر في اللقاء، وتركيزنا الكامل حاليا ينصب على نتيجة مباراة المغرب في افتتاح مبارياتنا بالمونديال".

واختتم جيماريش تصريحاته: "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في المباراة، لا يزال لدينا وقت لتصحيح الأخطاء ولكن علينا أن نركز بشكل كبير على الجوانب الإيجابية".

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب البرازيلي مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره المنتخب المغربي، يوم 14 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وفي سياق متصل يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة، بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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مصر والبرازيل منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر

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