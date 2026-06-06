علق هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز على عقد رعاية أورا للدوري المصري لمدة 4 سنوات مقبلة وإطلاق اسم "دوري أورا"، على المسابقة لمدة أربع سنوات مقبلة.

ويعد عقد رعاية أورا للدوري المصري الممتاز أكبر اتفاقية رعاية في تاريخ الكرة المصرية، بما يوفر دعمًا للأندية ويسهم في تعزيز منظومة كرة القدم.

تصريحات هيثم عبد العظيم خلال حفل رعاية أورا للدوري المصري

وقال عبد العظيم، خلال حفل رعاية أورا للدوري المصري: "هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في مسيرة أورا، إذ ننظر إلى الاستثمار في الرياضة كركيزة أساسية للمساهمة في تنمية المجتمع".

وأضاف: "رعايتنا للدوري المصري تأتي في إطار التزامنا بدعم الشباب والمساهمة في الارتقاء بمنظومة كرة القدم، من خلال خلق بيئة أكثر احترافية تدعم تطور اللاعبين وترفع من جودة المنافسة".



وتابع: "نهدف إلى تقديم تجربة أكثر ثراءً للجماهير، والمشاركة في إعداد جيل قادر على تحقيق نجاحات ملموسة في المستقبل، لا يقتصر دور أورا على دعم الدوري المصري، بل يمتد ليشمل رعاية منتخبات مصر الوطنية بمختلف فئاتها العمرية".

وواصل: "هذه الرعاية تسهم في دعم برامج إعداد المنتخبات الوطنية وإقامة معسكرات تدريبية على أعلى مستوى فني وتنظيمي، إلى جانب المساهمة في إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمتابعة مباريات المنتخبات الوطنية عبر القنوات المفتوحة".

وأكمل: "أورا ساهمت على مدار السنوات الخمس الماضية، في دعم تطوير المواهب الشابة من خلال تنظيم بطولات دولية ودية للناشئين بمشاركة منتخبات وأندية من مختلف دول العالم، بما أتاح للاعبين المصريين فرصًا لاكتساب خبرات تنافسية دولية قيمة، وأسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة على أعلى المستويات العالمية".

والجدير بالذكر أن شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأسست عام 2018 وتقوم بتطوير عدد من المشروعات السكنية والتجارية والرياضية والفندقية، في شرق وغرب القاهرة، بما في ذلك زد الشيخ زايد، وزد إيست، وبيراميدز هيلز، وسولانا، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندز بالساحل الشمالي.

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