يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل وديا، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام البرازيل، يوم الأحد المقبل 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في آخر تجارب المنتخبين الودية قبل المشاركة في المونديال.

ويدخل منتخب مصر مباراة البرازيل يوم الأحد المقبل، وهدفه الخروج بنتيجة إيجابية لرفع معنويات اللاعبين قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

ومباراة الغد هى المواجهة رقم 6 التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق وتواجها معا في 5 مباريات من قبل، ما بين لقاءات ودية ورسمية.

ولا يعرف المنتخب المصري طعم الانتصار على المنتخب البرازيلي، حيث حقق المنتخب البرازيلي الفوز في الـ5 مباريات السابقة التي جمعتهما، لم يحضر التعادل في أي لقاء.

وخلال 5 مباريات سابقة جمعت بين المنتخبين، سجل المنتخب البرازيل 18 هدفا، فيما سجل المنتخب الوطني 4 أهداف فقط في مرمى السيليساو.

ويعد النجم البرازيلي السابق كورانتينها، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخب معا برصيد 5 أهداف ويليه بيليه برصيد 3 أهداف.

ولم يلتق المنتخب الوطني مع نظيره البرازيلي في مباراة رسمية، سوى مرة واحدة فقط، حينما التقى المنتخبين عام 2009 بكأس العالم للقارات، في اللقاء الذي انتهى بفوز راقصي السامبا بأربعة أهداف لثلاثة.

موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في المونديال، بمواجهة منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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