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"بطل مقاتل".. ميدو يعلق على تعيين وائل جمعة مديرا للكرة بالأهلي

كتب : يوسف محمد

07:08 م 05/06/2026
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    أحمد حسام ميدو (1)
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    أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
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    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (2)
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    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (3)
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة لاعب النادي الأهلي السابق
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    وائل جمعة في المتحف المصري (3)
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة رفقة أفراد عائلته (4) (1)

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حرص أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تهنئة زميله السابق بالمنتخب وائل جمعة، بعد تعيينه في منصب مدير الكرة بالأهلي.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الخميس الموافق 4 يونيو الجاري، تعيين وائل جمعة نجم الفريق السابق مديرا للكرة بالنادي، خلفا لوليد صلاح الدين.

تهنئة ميدو لوائل جمعة بعد توليه منصب مدير الكرة بالأهلي

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "ألف مبروك لصديقي وأخي العزيز، العودة لبيته في المنصب والمكان الذي يليق به، وائل جمعة بطل مقاتل محب للنادي الأهلي".

وكان النادي الأهلي عانى بشكل كبير خلال الموسم المنقضي، بسبب تراجع نتائج الفريق، حيث لم يتمكن الأحمر من حصد أي لقب سوى لقب بطولة السوبر المصري، الذي توج به بعد الفوز على الزمالك في النهائي.

وتسبب نتائج الأحمر المتراجعة خلال الموسم الماضي، إلى قيام مجلس إدارة النادي بعمل إعادة هيكلة، بشكل كبير لفريق الكرة، منها رحيل المدير الفني للفريق ياس توروب، بالإضافة إلى رحيل وليد صلاح الدين من منصب مدير الكرة وتعيين بدلا منه وائل جمعة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الموسم الماضي 2025-2026

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أنهى الموسم الماضي بالدوري المصري، هو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، خلف الثنائي الزمالك بطل النسخة الماضية وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

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أحمد حسام ميدو النادي الأهلي الدوري المصري وائل جمعة

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