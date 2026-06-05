وافقت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أيمن فتحي ، فيما انضم تامر فهمي لعضوية مجلس الإدارة، للاستفادة من خبراته الكبيرة في التطور الرقمي، بما يساهم في مواصلة تحقيق أهداف الشركة في المستقبل.

وقال الأهلي في بيان رسمي : عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها العادي اليوم بمقر النادي بالجزيرة بحضور محمود الخطيب ونائبه ياسين منصور وخالد مرتجي أمين الصندوق وأحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي ومجلس إدارة الشركة، برئاسة أيمن فتحي والمستشار شادي البرقوقي المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي والشركة، والدكتور ياسر المليجي المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم.

أضاف بيان الأهلي : استعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن الأنشطة التي تمت، والقوائم المالية الخاصة بميزانية العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ التي عكست الجانب الإيجابي للاستثمار، وأكدت على أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة بها. كما استعرضت الجمعية العمومية أيضًا العقود الاستراتيجية للرعاية والملابس وعقود البث الجديدة الخاصة بالفترة المقبلة، والتي توفر جزءًا كبيرًا من المتطلبات المالية وتعزز القدرات المالية للنادي.

وفي نهاية الاجتماع حرص محمود الخطيب على توجيه الشكر لشركة الأهلي لكرة القدم، ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية المجلس في دورته الحالية نحو الاستثمار ومواكبة التطورات الهائلة في مختلف القطاعات.

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