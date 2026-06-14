مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

أستراليا

2 0
07:00

تركيا

كأس العالم

ألمانيا

2 1
20:00

كوراساو

كأس العالم

هولندا

- -
23:00

اليــــابان

جميع المباريات

إعلان

قبل مباراة الفراعنة.. ماذا قدم منتخب بلجيكا في مواجهاته أمام المنتخبات العربية بكأس العالم؟

كتب : يوسف محمد

08:29 م 14/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة السعودية وبلجيكا (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة السعودية وبلجيكا (1) (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة السعودية وبلجيكا (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    لقطات من مباراة السعودية وبلجيكا (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي، في افتتاح مباريات المنتخبين بالنسخة الحالية من كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومين فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالمونديال.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري رفقة بلجيكا، في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، بجانب كل من: "إيران ونيوزيلندا".

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تقام النسخة الحالية في 3 دول مختلفة، وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك".

تاريخ مواجهات منتخب بلجيكا أمام المنتخبات العربية في كأس العالم

وتعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا غدا، هى المواجهة رقم 5 التي يخوضها منتخب بلجيكا أمام المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، حيث سبق له خوض 4 مواجهات أمام منتخبات عربية من قبل بالبطولة.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت المنتخب البلجيكي مع منتخبات عربية في كأس العالم، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وكانت أول مباراة جمعت بين منتخب بلجيكا ومنتخب عربي في كأس العالم، كانت مواجهة منتخب المغرب في مونديال 1984 وتمكن منتخب بلجيكا من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

وتكررت المواجهة بين منتخبي بلجيكا والمغرب، في مونديال 1994 وحقق المنتخب البلجيكي الفوز مرة آخرى بهدف دون مقابل أيضًا.

وكسر المنتخب السعودي هيمنة بلجيكا أمام المنتخبات العربية في المونديال، حينما تمكن من الفوز عليه بنتيجة هدف دون مقابل، في نسخة البطولة عام 1994.

وآخر مواجهة جمعت بين منتخب بلجيكا ومنتخب عربي في كأس العالم، كانت مواجهة المنتخب التونسي في كأس العالم 2018 وانتهت لصالح بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أقرأ أيضًا:

"سيطرة للفراعنة".. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة الغد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السعودية وبلجيكا كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا منتخب مصر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
زووم

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
ترامب: سنوقع اتفاقا لإنهاء حرب إيران خلال ساعات.. ونتنياهو يفتقر لحسن التقدير
شئون عربية و دولية

ترامب: سنوقع اتفاقا لإنهاء حرب إيران خلال ساعات.. ونتنياهو يفتقر لحسن التقدير

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟