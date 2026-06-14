مدرب المغرب: نريد الذهاب إلي ما هو أبعد من نصف نهائي المونديال

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي، في افتتاح مباريات المنتخبين بالنسخة الحالية من كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي غدا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومين فيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالمونديال.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري رفقة بلجيكا، في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، بجانب كل من: "إيران ونيوزيلندا".

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تقام النسخة الحالية في 3 دول مختلفة، وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك".

تاريخ مواجهات منتخب بلجيكا أمام المنتخبات العربية في كأس العالم

وتعد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا غدا، هى المواجهة رقم 5 التي يخوضها منتخب بلجيكا أمام المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، حيث سبق له خوض 4 مواجهات أمام منتخبات عربية من قبل بالبطولة.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت المنتخب البلجيكي مع منتخبات عربية في كأس العالم، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وكانت أول مباراة جمعت بين منتخب بلجيكا ومنتخب عربي في كأس العالم، كانت مواجهة منتخب المغرب في مونديال 1984 وتمكن منتخب بلجيكا من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

وتكررت المواجهة بين منتخبي بلجيكا والمغرب، في مونديال 1994 وحقق المنتخب البلجيكي الفوز مرة آخرى بهدف دون مقابل أيضًا.

وكسر المنتخب السعودي هيمنة بلجيكا أمام المنتخبات العربية في المونديال، حينما تمكن من الفوز عليه بنتيجة هدف دون مقابل، في نسخة البطولة عام 1994.

وآخر مواجهة جمعت بين منتخب بلجيكا ومنتخب عربي في كأس العالم، كانت مواجهة المنتخب التونسي في كأس العالم 2018 وانتهت لصالح بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أقرأ أيضًا:

"سيطرة للفراعنة".. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل مباراة الغد



