شهدت مباراة كندا والبوسنة والهرسك، التي أقيمت أمس في كأس العالم 2026، التطبيق الأول الأول لقانون رمية التماس، الذي يمنع إضاعة الوقت في تنفيذ اللعبة.

وبحلول الدقيقة 57 من عمر المباراة، احتسب الحكم رمية تماس لصالح منتخب البوسنة والهرسك، إلا أن لاعب المنتخب البوسني تأخر في تنفيذها، لقوم الحكم بإلغاء اللعبة واحتسابها لصالح منتخب كندا.

وتعد هذه المرة الأولى الذي يتم تطبيق القانون الخاص برمية التماس، حيث أقر الاتحاد الدولي تعديلا جديدا في لعب رميات التماس يمنح اللاعب 5 ثوانٍ فقط لتفيذ اللعبة، في حال تأخر اللاعب أكثر من ذلك يتم منح الكرة للفريق المنافس.

نتيجة مباراة البوسنة والهرسك وكندا

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة البوسنة والهرسك، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الكندي رفقة البوسنة والهرسك، في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب كل من: "قطر وسويسرا".

للمرة الأولى كأس العالم في 3 دول مختلفة

وللمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم، تنظم البطولة في ثلاث دول مختلفة وهم: "الولايات المتحدة، كندا والمكسيك".

وانطلقت النسخة الحالية من البطولة، يوم الخميس الماضي 11 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

أقرأ أيضًا:

طلب من الأهلي يحدد مصير تريزيجيه مع الفريق الموسم المقبل.. ما هو؟

حكيمي: نعرف قوة البرازيل وجاهزون لتحقيق إنجاز جديد في مونديال 2026



