تصوير: محمد البدري

يقدم "مصراوي" لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة الزمالك وسموحة التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وتشير النتيجة حتي الأن 0-0، في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ

متابعة ما قبل انطلاق المباراة

نزول اللاعبين لأرضية ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء

جماهير الزمالك تحيي اللاعبين قبل انطلاق المباراة

جماهير الزمالك تهتف للاعبي: بالدم بالروح الدوري مش هيروح

بداية نزول اللاعبين لأرضية الملعب

متابعة مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة3: سيطرة واستحواذ من الزمالك علي الكرة في منتصف الملعب

الدقيقة 6: سقوط لاعب سموحة وتوقف المباراة لنزول الجهاز الطبي.

الدقيقة 8: فرصة هدف ضائع لسموحة بعد هجمة مرتدة من أمادو مهاجم سموحة.

الدقيقة 11: تمريرات للاعبي سموحة في منتصف الملعب دون خطورة.

الدقيقة 13: ضربة ثابتة للزمالك ينفذها بنتايج ودفاعات سموحة تتصدي.

الدقيقة 20: تسديدة قوية لسموحة تمر بجوار مرمي المهدي سليمان حارس الزمالك.

الدقيقة 28: ضربة حرة للزمالك ينفذها عبدالله السعيد ودفاعات سموحة تتصدي.

الدقيقة 30: ينتايج يمرر كرة عرضية من الجهة اليسري يبعدها دفاع سموحة.

الدقيقة 34: هجمة خطيرة لسيراميكا تنتهي بتسديدة قوية تمر بجوار مرمي الزمالك

الدقيقة 38: استحواذ للاعبي الزمالك في منتصف ملعب سموحة بحثًا عن الهدف الأل

الدقيقة 39: ركنية للزمالك من الجهة اليمني.

الدقيقة 40: عبدالله السعيد ينفذ الذربة الركنية وحارس سموحة يبعدها.

الدقيقة 42: عدي الدباغ يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك عن طريق عدي الدباغ

الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: هجمة لصالح الزمالك تنتهي في يد حارس سموحة

الدقيقة 45+5: محمد الغازي يطلق صافرة انتهاء الشوط الاول من مباراة سموحة والزمالك بالتعادل السلبي 0-0.