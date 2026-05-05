مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 سموحة في الدوري المصري.. نهاية الشوط الأول

كتب : محمد عبد الهادي

07:33 م 05/05/2026 تعديل في 08:57 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسموحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير: محمد البدري

يقدم "مصراوي" لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة الزمالك وسموحة التي انطلقت في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وتشير النتيجة حتي الأن 0-0، في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ

متابعة ما قبل انطلاق المباراة

نزول اللاعبين لأرضية ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء

جماهير الزمالك تحيي اللاعبين قبل انطلاق المباراة

جماهير الزمالك تهتف للاعبي: بالدم بالروح الدوري مش هيروح

بداية نزول اللاعبين لأرضية الملعب

متابعة مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة3: سيطرة واستحواذ من الزمالك علي الكرة في منتصف الملعب

الدقيقة 6: سقوط لاعب سموحة وتوقف المباراة لنزول الجهاز الطبي.

الدقيقة 8: فرصة هدف ضائع لسموحة بعد هجمة مرتدة من أمادو مهاجم سموحة.

الدقيقة 11: تمريرات للاعبي سموحة في منتصف الملعب دون خطورة.

الدقيقة 13: ضربة ثابتة للزمالك ينفذها بنتايج ودفاعات سموحة تتصدي.

الدقيقة 20: تسديدة قوية لسموحة تمر بجوار مرمي المهدي سليمان حارس الزمالك.

الدقيقة 28: ضربة حرة للزمالك ينفذها عبدالله السعيد ودفاعات سموحة تتصدي.

الدقيقة 30: ينتايج يمرر كرة عرضية من الجهة اليسري يبعدها دفاع سموحة.

الدقيقة 34: هجمة خطيرة لسيراميكا تنتهي بتسديدة قوية تمر بجوار مرمي الزمالك

الدقيقة 38: استحواذ للاعبي الزمالك في منتصف ملعب سموحة بحثًا عن الهدف الأل

الدقيقة 39: ركنية للزمالك من الجهة اليمني.

الدقيقة 40: عبدالله السعيد ينفذ الذربة الركنية وحارس سموحة يبعدها.

الدقيقة 42: عدي الدباغ يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك عن طريق عدي الدباغ

الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: هجمة لصالح الزمالك تنتهي في يد حارس سموحة

الدقيقة 45+5: محمد الغازي يطلق صافرة انتهاء الشوط الاول من مباراة سموحة والزمالك بالتعادل السلبي 0-0.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سموحة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
رياضة محلية

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
مصراوى TV

حب من الطفولة.. ظهور لافت لصغار السن من جماهير الزمالك في الإسكندرية
فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
رياضة محلية

فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
شئون عربية و دولية

الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية
أخبار مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا.. بيان بالتوقعات التفصيلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها