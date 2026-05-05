لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 إنبي.. نهاية الشوط الأول
كتب : يوسف محمد
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".
نهاية الشوط الأهلي بتقدم الأهلي على إنبي (2-0)
تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا
خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو وبن شرقي
أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدققة 8: الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي
الدقيقة 13: فرصة التعادل تضيع على إنبي بعد انفراد تام بالمرمى
الدقيقة 16: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار مرمى إنبي
الدقيقة 18: ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي
الدقيقة 21: زيزو يسجل الثاني للأهلي في مرمى إنبي
الدقيقة 23: توقف المباراة لعلاج بيكهام لاعب الأهلي
الدقيقة 38: عرضية من لاعب إنبي يتصدى لها مصطفى شوبي حارس مرمى الأهلي
الدقيقة 42: بن شرقي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي
الدقيقة 44: ركلة جزاء لصالح إنبي
الدققة 45: حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار
الدقيقة 5+50: كهربا يحرز الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي
الدقيقة 6+45: حكم المباراةي لغي الهدف بداعي وجود تسلسل
الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول