الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 إنبي.. نهاية الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

07:17 م 05/05/2026 تعديل في 08:58 م
    الأهلي وإنبي (3)
    الأهلي وإنبي (4)
    الأهلي وإنبي (2)
    الأهلي (4) (1)
    الأهلي (3) (1)
    الأهلي (2) (1)
    الأهلي (1) (1)

انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نهاية الشوط الأهلي بتقدم الأهلي على إنبي (2-0)

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدققة 8: الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي

الدقيقة 13: فرصة التعادل تضيع على إنبي بعد انفراد تام بالمرمى

الدقيقة 16: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار مرمى إنبي

الدقيقة 18: ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي

الدقيقة 21: زيزو يسجل الثاني للأهلي في مرمى إنبي

الدقيقة 23: توقف المباراة لعلاج بيكهام لاعب الأهلي

الدقيقة 38: عرضية من لاعب إنبي يتصدى لها مصطفى شوبي حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 42: بن شرقي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي

الدقيقة 44: ركلة جزاء لصالح إنبي

الدققة 45: حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار

الدقيقة 5+50: كهربا يحرز الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي

الدقيقة 6+45: حكم المباراةي لغي الهدف بداعي وجود تسلسل

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
"الدوري يا زمالك".. هتافات جماهير الزمالك في مباراة سموحة
