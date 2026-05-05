انطلقت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نهاية الشوط الأهلي بتقدم الأهلي على إنبي (2-0)

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، زيزو وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدققة 8: الشحات يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي

الدقيقة 13: فرصة التعادل تضيع على إنبي بعد انفراد تام بالمرمى

الدقيقة 16: تسديدة من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار مرمى إنبي

الدقيقة 18: ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي

الدقيقة 21: زيزو يسجل الثاني للأهلي في مرمى إنبي

الدقيقة 23: توقف المباراة لعلاج بيكهام لاعب الأهلي

الدقيقة 38: عرضية من لاعب إنبي يتصدى لها مصطفى شوبي حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 42: بن شرقي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي

الدقيقة 44: ركلة جزاء لصالح إنبي

الدققة 45: حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء بعد العودة للفار

الدقيقة 5+50: كهربا يحرز الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي

الدقيقة 6+45: حكم المباراةي لغي الهدف بداعي وجود تسلسل

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول