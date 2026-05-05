نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباراة الفريق المرتقبة أمام إنبي بالدوري

كتب : يوسف محمد

06:18 م 05/05/2026
علق عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مباراة المارد الأحمر المرتقبة اليوم أمام نظيره إنبي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تصريحات عمرو الحديدى عن مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

وقال الحديدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "يجب على لاعبي الأهلي التركيز للفوز في المباراتين المقبلتين، دون النظر لنتائج المنافسين، خاصة في ظل سعي الأحمر للحفاظ على مكانه في المشاركة خلال النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا وليس التتويج بالدوري فقط".

وأضاف: "في حال غياب الأهلي عن النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2026-2027، ستفقد البطولة 50% من قوتها وأهميتها".

وتابع: "لا بد أن يتم عمل إعادة هيكلة كاملة لفريق الكرة بالنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، استعدادا للمشاركة في الموسم المقبل، خاصة وأن قميص النادي الأهلي لا يمكن للجميع تحمله".

واختتم الحديدي تصريحاته: "فوز الأهلي الكبير في المباراة الماضية، كان نتيجة لروح اللاعبين العالية على أرضية الملعب وليست توجيهات توروب الفنية".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعها من 24 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق إنبي المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 36 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة.

