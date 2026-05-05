الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

تهديد يوريسيتش ونهاية توروب.. مدربو القمة ما بين حلم التتويج بالدوري وشبح الرحيل

كتب : يوسف محمد

04:16 م 05/05/2026 تعديل في 04:24 م
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (1)
    الدنماركي ياس توروب
    ياس توروب مدرب الأهلي (4)
    يوريسيتش مدرب بيراميدز
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (2) (1)
    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز بعد رباعية ريفيرز يونايتد (4)
    مدرب بيراميدز وأحمد الشناوي (1)
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (1) (1)
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال مدرب الزمالك (1)
    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
    معتمد جمال المدير الفني للزمالك (2) (1)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وتقام مباريات الجولة السادسة بمرحلة التتويج بالدوري المصري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي الزمالك سموحة، على أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا.

ومن الوارد أن تحسم مباريات الجولة الحالية بمرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بطل المسابقة في الموسم الحالي.

مدربو ثلاثي القمة ما بين حلم اللقب وشبح الرحيل

ييس توروب والرحيل المرتقب

وباتت أيام الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، معدودة داخل جدران القلعة الحمراء، خاصة بعدما استقرت إدارة النادي على رحيل المدرب الدنماركي بنهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع نتائج الفريق بشكل كبير في الفترة الماضية.

ويسعى مجلس إدارة الأحمر في الوقت الحالي، لإنهاء التعاقد مع المدرب الدنماركي بشكل ودي بنهاية الموسم الحالي، مهما كان موقف الفريق في الدوري بما في ذلك التتويج باللقب.

موقف كرونوسلاف يوريشيتش مع بيراميدز

وعلى الجانب الآخر، كشف مصدر داخل نادي بيراميدز لمصراوي، أن المدرب الكرواتي للفريق كرونوسلاف يوريشيتش، سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، حال عدم نجاحه في حصد لقب الدوري مع الفريق.

معتمد جمال ما بين حلم الثنائية أو شبح الرحيل

ويعد نادي الزمالك الأوفر حظا للتتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، إذ يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة حاليا، كما أنه ينافس بقوة على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي سيلعب المباراة النهائية لها أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر لمصراوي: "استمرار معتمد جمال مع الفريق في الموسم المقبل مرتبط بتحقيق الثنائية، حال لم يتمكن من تحقيق الثنائية سيرحل عن تدريب الفريق".

وأضاف: "في حال حقق المدرب إحدى البطولتين، سيكون أمامه فرصة للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل".

