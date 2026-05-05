الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

"صدارة بيضاء".. جدول ترتيب مرحلة تتويج البطل بالدوري المصري قبل مباريات اليوم

كتب : يوسف محمد

12:32 م 05/05/2026
    الدوري المصري الممتاز
    الدوري المصري الممتاز
    الدوري المصري الممتاز
    الدوري المصري الممتاز
تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، وبالأخص في مرحلة تتويج البطل بالمسابقة.

وستقام ثلاث مباريات من العيار الثقيل، عند الساعة الثامنة مساءً، في الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري، حيث سيلاقي الأهلي نظيره إنبي، فيما سيلاقي الزمالك نظيره سموحة.

كما يلاقي فريق بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب مرحلة تتويج البطل بالدوري

1- الزمالك، 24 مباراة، 50 نقطة


2- بيراميدز، 24 مباراة، 50 نقطة


3- الأهلي، 24 مباراة، 47 نقطة


4- سيراميكا كليوباترا، 24 مباراة، 43 نقطة


5- المصري البورسعيدي، 25 مباراة، 40 نقطة


6- إنبي، 25 مباراة، 36 نقطة


7- سموحة، 24 مباراة، 31 نقطة

زيادة أسعار الفائدة 1.5%.. كيف تستثمر أموالك في أذون الخزانة بعائد يتفوق
