الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

هل انتهت علاقة حسين الشحات بالنادي الأهلي؟ .. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

01:25 م 24/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (2)
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
  • عرض 7 صورة
    احتفال حسين الشحات (2)
  حسين الشحات
    حسين الشحات
  • عرض 7 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 7 صورة
    حسين الشحات وأبو تريكة

يتمسك النادي الأهلي بالإبقاء علي جناح الفريق حسين الشحات وتجديد عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل.

وحاول الأهلي في الأيام الماضية إقناع اللاعب بتجديد عقده مع الفريق لكن لم يحدث اتفاق في الجلسة التي جمعت الشحات مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي الفريق.

وتمسك جناح الفريق الأحمر، في هذه الجلسة بالحصول علي 35 مليون جنيه في الموسم الواحد مع التوقيع لمدة موسمين وإلغاء بند نسبة المشاركة لكن الأهلي تحفظ علي فكرة الراتب السنوي إذ أن النادي يريد التجديد له مقابل 20 مليون فقط في الموسم الواحد.

ويري الشحات أن النادي الأهلي مُلزم بتقديره ماليًا بشكل يناسب ما قدمه مع الفريق في السنوات الماضية وأيضا يناسب التضحيات التي قدمها حين تنازل عن مبلغ مالي كبير لنادي العين الإماراتي ووافق علي العودة لمصر عبر بوابة القلعة الحمراء، ويري اللاعب أنه لا يقل بأية حال من الأحوال فنيًا عن لاعبين آخرين في الفريق يتقاضون راتب سنوي يقارب الـ100 مليون جنيه.

مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي

أفشة يودع الاتحاد السكندري : فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي
أفشة يودع الاتحاد السكندري : فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي
الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم
