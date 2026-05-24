يتمسك النادي الأهلي بالإبقاء علي جناح الفريق حسين الشحات وتجديد عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل.

وحاول الأهلي في الأيام الماضية إقناع اللاعب بتجديد عقده مع الفريق لكن لم يحدث اتفاق في الجلسة التي جمعت الشحات مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي الفريق.

وتمسك جناح الفريق الأحمر، في هذه الجلسة بالحصول علي 35 مليون جنيه في الموسم الواحد مع التوقيع لمدة موسمين وإلغاء بند نسبة المشاركة لكن الأهلي تحفظ علي فكرة الراتب السنوي إذ أن النادي يريد التجديد له مقابل 20 مليون فقط في الموسم الواحد.

ويري الشحات أن النادي الأهلي مُلزم بتقديره ماليًا بشكل يناسب ما قدمه مع الفريق في السنوات الماضية وأيضا يناسب التضحيات التي قدمها حين تنازل عن مبلغ مالي كبير لنادي العين الإماراتي ووافق علي العودة لمصر عبر بوابة القلعة الحمراء، ويري اللاعب أنه لا يقل بأية حال من الأحوال فنيًا عن لاعبين آخرين في الفريق يتقاضون راتب سنوي يقارب الـ100 مليون جنيه.

