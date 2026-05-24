بدأ مسئولو النادي الأهلي، من الآن وبشكل مبكّر للغاية في رسم ملامح الفريق في الموسم الكروي المقبل سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين.

واستقر الأهلي علي عدم عودة الرباعي الأجنبي رضا سليم وجراديشار ومحمد الضاوي كريستو وأشرف داري وتم الاتفاق علي تسويقهم إما بالإعارة مجددًا أو البيع النهائي.

ويحاول الأهلي في الوقت الحالي فسخ التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب والتعاقد مع مدرب أجنبي بديل يقود الفريق في الموسم المقبل.

خطة الأهلي مع زيزو

وبعيدًا عن اللاعبين الأجانب وييس توروب، فإن الأهلي وضع خطة بالنسبة للاعبين المحليين قد تكون صادمة بالنسبة لهم أو لمحبيهم من جماهير الفريق ويأتي أحمد سيد زيزو علي رأس هؤلاء اللاعبين.

مصدر في الأهلي قال لـ مصراوي، إن النادي لا يمانع بيع زيزو إذا وصل عرض رسمي بمقابل مالي لا يقل عن 5 ملايين دولار، وعلي الرغم من القناعة بإمكانات زيزو إلا أن هناك قرارًا في النادي ببيع أي لاعب يصله عرض مادي كبير واستغلال الأموال في التعاقد مع مدرب مميز ولاعبين أجانب أكفاء في مركزي الهجوم والوسط المهاجم.

الخيار البديل مع زيزو

وكشف، أنه في حالة عدم وصول عرض للاعب بمبلغ مالي كبير قد يضطر النادي إلي التفاوض مع زيزو حول تخفيض راتبه السنوي الذي يصل إلي 100 مليون جنيه في الموسم الواحد وذلك في محاولة لتهدئة غرفة خلع الملابس التي شهدت تذمرًا من بعض اللاعبين في الموسم المنقضي مما كان له أثرًا سلبيًا علي الفريق ككل وتسبب ذلك في الخروج بموسم صفري.

وشدد، علي أنه من حق زيزو قبول طلب الأهلي أو رفضه إذ لا تجيز اللوائح إجبار اللاعب علي قبول تخفيض راتبه وتمنحه أحقية الحصول علي راتبه كامًلا بعيدًا عن الخصومات والعقوبات التأديبية المفروضة من جانب النادي.

