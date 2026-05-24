يبذل النادي الأهلي، محاولات مضنية من أجل إيجاد طريقة لفسخ التعاقد مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق لإفساح المجال أمام النادي مبكرًا للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد يقود الفريق في الموسم المقبل ويشارك مسئولو النادي في اختيار الصفقات وأيضًا تحديد قائمة اللاعبين الراحلين.

ورجح مصدر في الأهلي في تصريح لمصراوي أن يضطر النادي إلي الانتظار ليوم 30 يونيو لفسخ العقد مع توروب، بعد أن فوجئ مسئولو النادي الأهلي بتصريحات المدرب عقب مباراة المصري في ختام مسابقة الدوري والتي قال فيها المدرب الدنماركي بأن عقده مستمر مع النادي وأنه _ أي توروب_ قدّم للأهلي خطة العمل في الموسم القادم، وجاءت التصريحات علي عكس ما أبلغه النادي للمدرب ووكيله قبل المباراة عن أن النادي لا يريد بقائه ويرغب في توجيه الشكر له.

اتفاق الأهلي وتوروب لم يكتمل

وفقا لمصدر في الأهلي، فإن النادي كان قد اتفق مع وكيل توروب علي حصول المدرب الدنماركي علي راتب 5 أشهر ( 800 ألف دولار) ويتم فسخ العقد بالتراضي دون الانتظار لـ30 يونيو ،لكن النادي فوجئ بتصريحات توروب خلال المؤتمر الصحفي وتراجعه علي اتفاقه مع النادي.

شرط تعجيزي من وكيل توروب

وأكد المصدر لـ مصراوي، أن فراس علي وكيل أعمال المدرب الدنماركي عاد وطلب من إدارة الأهلي سداد رواتب أربعة أشهر تشمل يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، باعتبار أن الشهر الأخير يتزامن مع بداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى ما يعادل سبعة أشهر من راتب المدرب، لكن الأهلي رفض الاستجابة لمطلبه.

وكشف، أن الأمور بين الأهلي والمدرب زادت تعقيدًا في الساعات الماضية بعدما طلبت الوكالة التي تدير أعمال ييس توروب الحصول علي "عمولة" بقيمة 350 ألف دولار كنسبة عن العقد في الموسم المقبل الذي لن يتواجد فيه توروب مع الفريق لكن الأهلي رفض الرضوخ لطلب هذه الوكالة ليظل الوضع دون حلول.

وشدد علي أن الأهلي لايزال يريد التوصل إلى اتفاق ودي مع توروب مقابل حصوله علي 5 أشهر فقط دون الانتظار ليوم 30 يونيو.

الخيار الأصعب للأهلي لمواجه توروب

وكشف أنه في حالة تمسك توروب بالحصول علي 7 أشهر بخلاف ما يريده مسئولي الوكالة المسئولة عن تسويقه سيضطر النادي إلي الانتظار ليوم 30 يونيو ووقتها يمكن للنادي فسخ العقد وسداد 3 أشهر فقط للمدرب وفقًا لنصوص وبنود العقد الموقع بين المدرب والنادي.

