أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

تمكن فريق نيوم السعودي من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره الفيحاء بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ27 ببطولة الدوري السعودي.

وأحرز هدف فريق نيوم الوحيد وهدف الفوز في مباراة اليوم، اللاعب سعيد بن رحمة في الدقيقة 75 من عمر المباراة، مانحا فريقه فوزا هاما في بطولة الدوري السعودي.

وبفوز نيوم على حساب الفيحاء، يكون نجح في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما تعثر في آخر 4 مباريات، بواقع التعادل في لقائين والهزيمة في مثلهما.

ترتيب نيوم في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة رفع فريق نيوم رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 36 من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وفي المقابل توقف رصيد الفيحاء عند النقطة رقم 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب، من نفس عدد المباريات بالمسابقة حتى الآن.

عودة أحمد حجازي للمشاركة مع نيوم

وشهدت مباراة نيوم اليوم، مشاركة النجم المصري أحمد حجازي مع نيوم، بعد غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

أرقام أحمد حجازي مع نيوم السعودي

وكان أحمد حجازي انضم إلى فريق نيوم السعودي، في يوليو من عام 2024 قادما من فريق اتحاد جدة، ونجح في الصعود مع الفريق في بداية الموسم الحالي للدوري السعودي للمحترفين، عقب موسم قضاه مع الفريق في الدرجة الثانية.

وشارك صاحب الـ35 عاما مع فريق نيوم خلال الموسم الحالي، في 22 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

