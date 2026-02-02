دونجا يتلقى عرضًا من الدوري السعودي.. الغندور يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، بعدما أعلن عن عن تلقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نبيل عماد دونجا، عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":" عرض لدونجا الزمالك من النجمة السعودي ب٨٠٠ الف دولار فقط و ٢٠٠ الف دولار امتيازات و النجمة في المركز الأخير في دوري روشن".

ويتواجد فريق النجمة السعودي في المركز الأخير بترتيب دوري روشن، حيث خاض 19 مباراة ولم يحقق أي فوز، خسر في 14 لقاء وتعادل في 5.