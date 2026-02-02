ممر شرفي.. كيف رحب لاعبو الأهلي بالصفقات الجديدة؟

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وشهدت تدريبات اليوم لقطة ترحيبية للاعبين الجديد، حيث حرص لاعبو الأهلي على الترحيب بالصفقات الجديدة بطريقة حماسية، بعدما نظموا ممرًا شرفيًا استقبلوا خلاله المنضمين حديثا إلى القلعة الحمراء، وهما المدافع هادي رياض واللاعب الأنجولي يلسين كامويش، وسط أجواء من المرح.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع المدافع هادي رياض قادمًا من نادي بتروجيت بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، قبل أن يعلن لاحقا ضم الأنجولي يلسين كامويش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، غدًا الثلاثاء الموافق 3 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة في الدوري المصري.