مدرب الزمالك يرفض طلب اللاعبين بعد الفوز على المصري.. التفاصيل

رفض معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري البورسعيدي أمس الأحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الجهاز الفني استئناف التدريبات اليوم الاثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعبون ينتظرون الحصول على راحة من مران اليوم عقب مباراة الأمس، أسوة بالمواجهات السابقة، إلا أن المدير الفني رفض ذلك بسبب ضيق الوقت بين المباريات ورغبته في تجهيز الفريق بالشكل الأمثل.

يُذكر أن الزمالك حقق الفوز على المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر بها مجموعته.