الجهاز الفني يخبره.. شرط عودة بنتايك للمشاركة مع الزمالك بعد حل الأزمة

كتب : محمد خيري

09:30 ص 02/02/2026
يترقب المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الظهور الأول بقميص الفريق الأبيض، عقب انتهاء أزمته بشكل رسمي وعودته للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكان بنتايك قد ابتعد عن المشاركة خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة تتعلق بالمستحقات المالية، ارتبطت بإمكانية فسخ التعاقد، قبل أن يتم احتواء الأزمة وعودته مرة أخرى إلى التدريبات.

وكشف مصدر داخل النادي أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، رفض المجازفة بالدفع باللاعب في مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، خاصة في ظل عودته مؤخرًا للتدريبات بعد فترة غياب.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني أبلغ محمود بنتايك بإمكانية مشاركته بنسبة كبيرة في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، أمام كهرباء الإسماعيلية، وذلك حال التزامه الكامل بالبرنامج التدريبي الموضوع له خلال الفترة الحالية.

