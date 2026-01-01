مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
19:30

ليدز يونايتد

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

0 0
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

"جمل فنية وفقرات بدنية".. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بنين بكأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:40 م 01/01/2026 تعديل في 09:44 م
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بنين، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الوطني تدريباته الجماعية، بفقرة بدنية، ثم فقرة تسديد على المرمى، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية، منح خلالها حسن اللاعبين بعض الجمل الفنية، لتنفيذها في المباراة.

ومن جانبه أدى مهند لاشين، لاعب وسط المنتخب الوطني، تدريبات تأهيلية استعداداً للمباراة المقبلة، بعد إصابته بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا.

وكان منتخب مصر، تأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

ولم يتلقى المنتخب الوطني، أي هزيمة في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، حيث خاض 3 مباريات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

