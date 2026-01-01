"بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بنين، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الوطني تدريباته الجماعية، بفقرة بدنية، ثم فقرة تسديد على المرمى، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية، منح خلالها حسن اللاعبين بعض الجمل الفنية، لتنفيذها في المباراة.

ومن جانبه أدى مهند لاشين، لاعب وسط المنتخب الوطني، تدريبات تأهيلية استعداداً للمباراة المقبلة، بعد إصابته بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا.

وكان منتخب مصر، تأهل إلى دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

ولم يتلقى المنتخب الوطني، أي هزيمة في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، حيث خاض 3 مباريات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

أقرأ أيضًا:

"بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

رسالة عاطفية من عصام الحضري لابنته لهذا السبب (صور)