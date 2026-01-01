مباريات الأمس
جميع المباريات

"بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

09:18 م 01/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (6)
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (10)
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (3)
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وبلدية المحلة (2)

تلقى نادي الزمالك الهزيمة اليوم الخميس الموافق 1 يناير الجاري، الهزيمة أمام نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وخاض الزمالك مباراة الاتحاد السكندري في كأس العاصمة اليوم، بتشكيل من لاعبي الفريق الشباب، بعد منح الجهاز الفني لاعبي الفريق الأساسيين راحة.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الفارس الأبيض، عند النقطة رقم 4 في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- المصري البورسعيدي، 7 نقاط

2- الاتحاد السكندري، 6 نقاط

3- زد، 6 نقاط

4- سموحة، 5 نقاط

5- الزمالك، 4 نقاط

6- كهرباء الإسماعيلية، 3 نقاط

7- حرس الحدود، دون أي رصيد من النقاط

الزمالك يخسر بثلاثية من الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

"شيله من على الشاحن".. إبراهيم فايق يزف خبر سار بشأن انضمام لاعب الأهلي لبرشلونة

