كتب - محمد عبد السلام:



أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك السابق، وجود أزمة واضحة بين حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، ومصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، وذلك بسبب عدم اعتماد حسام حسن عليه لقيادة هجوم الفراعنة.



وعلق شيكابالا على قرار حسام حسن بعدم الدفع بمصطفى محمد كبديل لعمر مرموش بعد إصابته في مباراة بوركينا فاسو، والاعتماد بدلًا من ذلك على أسامة فيصل، من خلال برنامجه على قناة "MBC مصر 2"، قائلاً: الطبيعي أن يكون مصطفى محمد هو البديل المناسب لعمر مرموش، وليس أسامة فيصل، خاصة أننا كنا نطالب بمشاركته في التشكيل الأساسي".



وأضاف قائد الزمالك السابق: "أرى أن هناك مشكلة واضحة بين حسام حسن ومصطفى محمد، وإذا كان المدرب غير مقتنع فنيًا باللاعب، فمن الأفضل ألا يضم إلى قائمة المنتخب".



وتابع: "سيب الرجل يواصل مسيرته بشكل جيد مع فريقه نانت أيه الرسالة اللي يريد حسام حسن إيصالها لمصطفى سنفهم ذلك بعد نهاية المباراة".



يُذكر أن حسام حسن دفع بمصطفى محمد في الدقيقة 85 من عمر المباراة فقط.