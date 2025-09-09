تتجه الأنظار عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء صوب ستاد 4 أغسطس بعاصمة بوركينا فاسو " واجادوجو"؛ حيث يستضيف مباراة مصر وبوركينا فاسو.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة متفوقاً على نظيره منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ 14 نقطة قبل 3 جولات من نهاية التصفيات لذا حال فوز مصر بالمباراة تصعد مباشرة لكأس العالم 2026.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأخبار المتعلقة بالمباراة:



