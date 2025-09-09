مباريات الأمس
تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

05:42 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
تتجه الأنظار عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء صوب ستاد 4 أغسطس بعاصمة بوركينا فاسو " واجادوجو"؛ حيث يستضيف مباراة مصر وبوركينا فاسو.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة متفوقاً على نظيره منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ 14 نقطة قبل 3 جولات من نهاية التصفيات لذا حال فوز مصر بالمباراة تصعد مباشرة لكأس العالم 2026.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأخبار المتعلقة بالمباراة:


مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

"الشعب كله منتظر الفرحة".. قائد منتخب المحليين يدعم الفراعنة قبل مواجهة بوركينا

الفوز والتعادل والخسارة.. ماذا تُعني نتيجة مصر أمام بوركينا فاسو؟

5 لاعبين يجب مراقبتهم في مباراة مصر وبوركينا فاسو

ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

مباراة الحسم.. السفير يعلن عدد المشجعين المصريين في مواجهة بوركينا فاسو

تغييرات اضطرارية وطريقة مختلفة.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو

"يعودون لملعبهم المفضل".. ماذا قالت المواقع في بوركينا فاسو عن مواجهة مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو ميعاد ماتش مصر وبوركينا فاسو القناة الناقلة لمصر وبوركينا فاسو منتخب مصر
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم