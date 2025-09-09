مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

"إيطالي الجنسية" .. فنربخشة التركي يقترب من التعاقد مع مدرب محتمل للأهلي

05:26 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    دومينيكو تيديسكو
  • عرض 7 صورة
    دومينيكو تيديسكو
  • عرض 7 صورة
    دومينيكو تيديسكو
  • عرض 7 صورة
    دومينيكو تيديسكو
  • عرض 7 صورة
    دومينيكو تيديسكو
  • عرض 7 صورة
    دومينيكو تيديسكو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي فنربخشة التركي من التعاقد مع المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو لقيادة فريقه بعد إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينهو.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي نادي فنربخشة في مفاوضات متقدمة مع الإيطالي دومينيكو تيديسكو تولي المهمة الفنية بعدما رحّل مطلع العام الجاري 2025 عن تدريب منتخب بلجيكا.

وكان مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإيطالي تيديسكو تواجد ضمن القائمة المرشحة لتدريب فريق الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي أقال ريبيرو بعد الخسارة بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز من منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

اقرأ أيضًا:
"صعب تعويضه".. شوبير يكشف ارتباك حسابات حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو

الكشف عن أسباب سفر زوجة الراحل إبراهيم شيكا خارج مصر (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دومينيكو تيديسكو مدرب الأهلي ريبيرو فنربخشة التركي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم