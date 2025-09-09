القاهرة ـ مصراوي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي فنربخشة التركي من التعاقد مع المدرب الإيطالي دومينيكو تيديسكو لقيادة فريقه بعد إقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينهو.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي نادي فنربخشة في مفاوضات متقدمة مع الإيطالي دومينيكو تيديسكو تولي المهمة الفنية بعدما رحّل مطلع العام الجاري 2025 عن تدريب منتخب بلجيكا.

وكان مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإيطالي تيديسكو تواجد ضمن القائمة المرشحة لتدريب فريق الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

الأهلي أقال ريبيرو بعد الخسارة بهدفين نظيفين على يد نظيره بيراميدز من منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

