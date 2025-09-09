أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إصابة النجم الفرنسي بصفوفه كريم بنزيما خلال التدريبات الجماعية للفريق تحضيرًا لمواجهة الفتح الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

موعد مباراة الاتحاد و الفتح

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الفتح عند التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكان فريق الاتحاد قد استهل موسمه الجاري 2025/26 من الدوري بالفوز بخماسية مقابل هدفين على مستضيفه الأخدود في الجولة الأولى.

أرقام كريم بنزيما مع الاتحاد موسم 25/26

بنزيما كان قد شارك أساسيًا بقميص الاتحاد في الجولة الأولى أمام الأخدود وسجل ثلاثة أهداف ضمن خماسية فريقه.

