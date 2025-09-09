مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

اتحاد جدة يعلن إصابة كريم بنزيما

04:53 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
background

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، إصابة النجم الفرنسي بصفوفه كريم بنزيما خلال التدريبات الجماعية للفريق تحضيرًا لمواجهة الفتح الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

موعد مباراة الاتحاد و الفتح

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الفتح عند التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكان فريق الاتحاد قد استهل موسمه الجاري 2025/26 من الدوري بالفوز بخماسية مقابل هدفين على مستضيفه الأخدود في الجولة الأولى.

أرقام كريم بنزيما مع الاتحاد موسم 25/26

بنزيما كان قد شارك أساسيًا بقميص الاتحاد في الجولة الأولى أمام الأخدود وسجل ثلاثة أهداف ضمن خماسية فريقه.

كريم بنزيما اتحاد جدة الدوري السعودي
