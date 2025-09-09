قبل مواجهة الحسم.. وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر هاتفيا

كتب- محمد خيري:

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصال هاتفي بالسفير المصري محمد الغزاوي سفير مصر ببوركينا فاسو، قبل مواجهة المنتخب الوطني الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026.

وطمأن سفير مصر بواجدوجو وزير الرياضة على أحوال بعثة المنتخب المصري لكرة القدم حيث أوضح السفير المصري عن توفير السفارة للعديد من التذاكر للبعثة المصرية لدعم ومساندة لاعبي المنتخب القومي من أرض الملعب.

وأثنى وزير الرياضة على جهود السفير المصري ببوركينا فاسو مع منتخبنا القومي، وتذليل كافة الأمور، معرباً الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في لاعبي المنتخب المصري وجهازه الوطني في عبور المباراة الصعبة اليوم وحسم التأهل اليوم الي كأس العالم لإسعاد الجماهير المصرية.

ويخوض اليوم منتخبنا القومي في السابعة مساءً مباراة هامة ومصيرية نحو التأهل لكأس العالم 2026، حيث يحتل صدارة مجموعته برصيد 19 نقطة ويبتعد بخمس نقاط، عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو وفي حال تحقيق الفراعنة للفوز اليوم يحسم مباشرة بطاقة الصعود لكأس العالم 2026.