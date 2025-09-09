مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

"إحنا فريق درجة ثانية؟".. نجم الزمالك يتساءل: أين لاعبي الأبيض من المنتخب؟

04:38 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

background

كتب- محمد خيري:

تساءل محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن عدم مشاركة لاعبي الأبيض بصورة أساسية مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "منتخب مصر لن يقف على لاعب معين وغياب مهند لاشين أو حمدي فتحي غير مؤثر كل لاعبي المنتخب المتواجدين لاعبين كبار".

وأضاف: "نصف الملعب أزمة واضحة قبل مواجهة بوركينا فاسو، وأتمنى أن يلعب بمهاجمين أمام بوركينا فاسو من أجل إيقاف خط الوسط، وكوكا ومروان عطية لوحدهم ليسوا كافيين".

وتابع: "لماذا لا يشارك لاعبي الزمالك بصورة أساسية؟ هو نادي الزمالك مفيهوش لاعيبة وهو الزمالك بيلعب درجة ثانية بسبب عدم مشاركة حسام عبد المجيد ونزول دونجا متأخرا المباراة الماضية".

وواصل: نادي الزمالك نادي كبير، أين لاعبي نادي الزمالك من المشاركة مع المنتخب، وعمرو الجزار لاعب مميز ويشبه الونش ولن يبخل بنقطة مجهود على المنتخب".

