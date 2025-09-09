أعلنت منصة تذكرتي اليوم الثلاثاء طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من الموسم الجاري للدوري 2025/26.

وتنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الجاري وتستمر على مدار 3 أيام.

موعد مباراة الزمالك والمصري

الزمالك سيستضيف خلال منافسات الجولة السادسة نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 13 سبتمبر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي عند الثامنة مساء يوم الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق المصري جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني ومودرن سبورت صاحب المركز الثالث ونقطتين عن بتروجت صاحب المركز الرابع وثلاثة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الخامس وإنبي صاحب المركز السادس.

وتحتل أندية غزل المحلة، سموحة، سيراميكا كليوباترا، وادي دجلة المراكز من السابع إلى العاشر بجدول المسابقة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن زد صاحب المركز الحادي عشر و الجونة صاحب المركز الثاني عشر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الرابع عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر، فيما تحتل أندية البنك الأهلي، الإسماعيلي والاتحاد المراكز من الـ16 حتى الـ 18 برصيد 4 نقاط.

ويقع فريق المقاولون العرب بالمركز التاسع عشر برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العشرين ـ قبل الأخير ـ فيما يتذيل فاركو جدول الترتيب بنقطة واحدة.

