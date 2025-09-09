مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

"يتواجد بها الأهلي والزمالك".. طرح مباريات الجولة السادسة من الدوري

03:35 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

حسام عبد المجيد وإمام غاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلنت منصة تذكرتي اليوم الثلاثاء طرح تذاكر مباريات الجولة السادسة من الموسم الجاري للدوري 2025/26.

وتنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الجاري وتستمر على مدار 3 أيام.

موعد مباراة الزمالك والمصري

الزمالك سيستضيف خلال منافسات الجولة السادسة نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 13 سبتمبر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي عند الثامنة مساء يوم الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق المصري جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني ومودرن سبورت صاحب المركز الثالث ونقطتين عن بتروجت صاحب المركز الرابع وثلاثة نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الخامس وإنبي صاحب المركز السادس.

وتحتل أندية غزل المحلة، سموحة، سيراميكا كليوباترا، وادي دجلة المراكز من السابع إلى العاشر بجدول المسابقة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن زد صاحب المركز الحادي عشر و الجونة صاحب المركز الثاني عشر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الرابع عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر، فيما تحتل أندية البنك الأهلي، الإسماعيلي والاتحاد المراكز من الـ16 حتى الـ 18 برصيد 4 نقاط.

ويقع فريق المقاولون العرب بالمركز التاسع عشر برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العشرين ـ قبل الأخير ـ فيما يتذيل فاركو جدول الترتيب بنقطة واحدة.

اقرأ أيضًا:
النني أساسياً .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني في ودية تونس

نجم الزمالك السابق: الروح والقتالية سلاح لاعبي مصر للتأهل إلى كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة إنبي والأهلي موعد مباراة الزمالك والمصري الزمالك الأهلي تذاكر مباراة الأهلي تذاكر مباراة الزمالك الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم