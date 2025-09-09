مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق: الروح والقتالية سلاح لاعبي مصر للتأهل إلى كأس العالم

03:07 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

03:07 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

منتخب مصر

كتب- محمد خيري:

أعرب تامر عبدالحميد “دونجا”، نجم الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بعودته للعمل داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مؤكدًا أن هدفه الرئيسي هو إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الفريق الأول والمنتخب الوطني في المستقبل.

وأشار دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور إلى أنه نجح خلال الفترة الماضية في تصعيد أكثر من لاعب مميز للفريق الأول، ويأتي على رأسهم المدافع الشاب حسام عبد المجيد، الذي أثبت جدارته وأصبح من العناصر الأساسية في صفوف الزمالك.

وعن مباراة المنتخب الوطني المرتقبة أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أكد نجم الزمالك السابق أن الفراعنة قادرون على حسم التأهل، رغم صعوبة المواجهة أمام منتخب يعتبر الأقوى في المجموعة.

وأوضح أن تركيز اللاعبين وروحهم القتالية سيكونان الفيصل في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأشار دونجا إلى أن خط الوسط سيكون له دور محوري في المباراة، مؤكدًا أن الثنائي نبيل عماد دونجا ومحمود صابر هما الأنسب لقيادة وسط الملعب أمام بوركينا فاسو،٠

كما أشاد بالمدافع حسام عبد المجيد، معتبرًا إياه أحد أفضل المدافعين في الدوري المصري، وأنه يستحق فرصة كاملة مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

