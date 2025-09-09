مباريات الأمس
الغندور يكشف سبب رفض فرناندو سانتوس في الأهلي

02:56 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

مباراة الأهلي وبيراميدز

background

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن ترشيح فرناندو سانتو البرتغالي لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفاً للإسباني لخوسيه ريبيرو.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين عماد النحاس مدربا مؤقتا للفريق الأحمر، بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب سوء النتائج.

وقال الغندور في برنامجه استاد المحور: "فرناندو سانتوس تم ترشيحه على شركة الكرة قبل إقالته من منتخب أذربيجان وتم رفضه بسبب عامل السن".

وأوضح: "أحمد حسام عوض، مدير التعاقدات بالأهلي، رفض عدة مدربين أصحاب العمر الكبير وكان من ضمنهم سانتو رغم انجازاته الكبيرة مع بورتو ومنتخب البرتغال".

