مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

"مشكلة كبيرة في الزمالك".. تعليق ناري من عبدالواحد السيد على شكوى نادي بيزيرا

02:19 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على تقديم نادي ألكسندريا الأوكراني، بشكوى ضد نادي الزمالك، لعدم الحصول على مستحقات صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "لو الأرض رجعت كله هياخد فلوسه، في مشكلة كبيرة جدا في الزمالك بسبب موضوع سحب أرض اكتوبر".

وأضاف: "كل شيء معطل بسبب فرع اكتوبر .. كانت في فلوس داخله ومنتظمة وليها مواعيد معمول حسبها .. فسحب الأرض خوف المستثمرين وعمل أزمة كبيرة في الفلوس عند الزمالك".

وأضاف: "اللي بيقول النادي الأوكراني هيقدم شكوى دي حاجات بتاخد سنين ووقت طويل .. أنا بتكلم دلوقتي أن القسط المستحق مدفعش بسبب سحب الأرض لأن كان في فلوس داخله بشكل منتظم ده كله وقف .. فلو الموضوع اتحل كل حاجه هترجع تتظبط".

وكان نادي الزمالك، تعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مطلع الموسم الحالي، لمدة 4 سنوات، قادما من الدوري الأوكراني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك عبدالواحد السيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم