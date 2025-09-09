كتب- محمد خيري:

علق عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على تقديم نادي ألكسندريا الأوكراني، بشكوى ضد نادي الزمالك، لعدم الحصول على مستحقات صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "لو الأرض رجعت كله هياخد فلوسه، في مشكلة كبيرة جدا في الزمالك بسبب موضوع سحب أرض اكتوبر".

وأضاف: "كل شيء معطل بسبب فرع اكتوبر .. كانت في فلوس داخله ومنتظمة وليها مواعيد معمول حسبها .. فسحب الأرض خوف المستثمرين وعمل أزمة كبيرة في الفلوس عند الزمالك".

وأضاف: "اللي بيقول النادي الأوكراني هيقدم شكوى دي حاجات بتاخد سنين ووقت طويل .. أنا بتكلم دلوقتي أن القسط المستحق مدفعش بسبب سحب الأرض لأن كان في فلوس داخله بشكل منتظم ده كله وقف .. فلو الموضوع اتحل كل حاجه هترجع تتظبط".

وكان نادي الزمالك، تعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، مطلع الموسم الحالي، لمدة 4 سنوات، قادما من الدوري الأوكراني.