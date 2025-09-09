

حرص لاعب المنتخب الوطني الثاني حاليًا محمد النني على دعم لاعبي المنتخب الأول قبل مباراتهم الحاسمة أمام نظيرهم بوركينا فاسو.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب محمد النني عبر حسابه بمنصة إكس اليوم:"دعواتنا بالتوفيق والفوز لمنتخبنا النهاردة إن شاء الله يبقي يوم سعيد علي كل المصريين بالصعود لكاس العالم ومصر كلها تفرح كلنا ورا منتخبنا يارب".

ويتواجد محمد النني حاليًا رفقة بعثة منتخب مصر الثاني التي ستواجه منتخب تونس ودياً اليوم ضمن التحضيرات لكأس العرب.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على استاد" هيئة قناة السويس".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ويذكر أن منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب تونس بهدف جاء بقدم محمد مجدي "قفشة" في اللقاء الأول الودي بينهما.

اقرأ أيضًا:

ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

تصوير احتضاره وسفر مفاجئ.. 4 مشاهد أثارت الجدل حول أرملة إبراهيم شيكا