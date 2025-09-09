مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق يظهر مع المطرب محمد فؤاد على مقهى بالسيدة زينب (صور)

01:31 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أسامة عربي ومحمد فؤاد وأحمد جوهر
  • عرض 3 صورة
    أسامة عربي ومحمد فؤاد وأحمد جوهر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

استضاف نجم النادي الأهلي السابق أسامة عرابي المطرب محمد فؤاد والمطرب أحمد جوهر بمقهى بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة.

ونشر الفنان أحمد جوهر صورًا لهم عبر حسابه بمنصة فيسبوك مساء يوم أمس الإثنين مُذيلها بتعليق:"الليلة على قهوه المنيرة بالسيدة زينب والمواردي مع صديقي الفنان محمد فؤاد والزملي بضيافة كابتن أسامه عرابي وكباتن مصر التاريخ".

ويعد أسامة عرابي أحد نجوم النادي الأهلي خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إذ لم يعرف ناديًا غيره منذ تصعيده للفريق الأول موسم 82/83 حتى اعتزاله موسم 99/00.

واتجه أسامة عرابي بعد اعتزال الكرة إلى مجال التدريب والتحليل الإعلامي للمباريات.

اقرأ أيضًا:
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

5 لاعبين يجب مراقبتهم في مباراة مصر وبوركينا فاسو

ثنائي الدوري المصري.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع لمواجهة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسامة عرابي الأهلي محمد فؤاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم