نجم الأهلي السابق يظهر مع المطرب محمد فؤاد على مقهى بالسيدة زينب (صور)

استضاف نجم النادي الأهلي السابق أسامة عرابي المطرب محمد فؤاد والمطرب أحمد جوهر بمقهى بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة.

ونشر الفنان أحمد جوهر صورًا لهم عبر حسابه بمنصة فيسبوك مساء يوم أمس الإثنين مُذيلها بتعليق:"الليلة على قهوه المنيرة بالسيدة زينب والمواردي مع صديقي الفنان محمد فؤاد والزملي بضيافة كابتن أسامه عرابي وكباتن مصر التاريخ".

ويعد أسامة عرابي أحد نجوم النادي الأهلي خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إذ لم يعرف ناديًا غيره منذ تصعيده للفريق الأول موسم 82/83 حتى اعتزاله موسم 99/00.

واتجه أسامة عرابي بعد اعتزال الكرة إلى مجال التدريب والتحليل الإعلامي للمباريات.

