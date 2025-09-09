كتب- محمد خيري:

يستعد المنتخب الوطني المصري، لمواجهة بوركينا فاسو، اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، في بالعاصمة واجادوجو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووضع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة المناسبة لمواجهة اليوم خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ووضح خلال المران، اعتماد حسام حسن على تغيير الطريقة، والتحفظ بشكل أكبر على مستوى الدفاع، مع وجود تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، خاصة في وسط الملعب، بعد التأكد من غياب حمدي فتحي.

وستشهد هذه المباراة 4 تغييرات عن المباراة الماضية، حيث سيتواجد في الدفاع أحمد رمضان بيكهام، وفي وسط الملعب نبيل عماد دونجا ومروان عطية وفي الهجوم مصطفى محمد.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وخالد صبحي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى ومحمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومهند لاشين أو (مران عطية) ومحمد صلاح

الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد.

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة بوركينا فاسو، التي ستقام غدا الثلاثاء حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.