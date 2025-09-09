كتب- محمد خيري:

كشف محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو الترتيبات الأخيرة الخاصة بحضور الجماهير المصرية في مواجهة بوركينا فاسو، الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، بالعاصمة وجادوجو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال السفير المصري، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "قمنا بترتيب لقاء خاص مع الجالية المصرية في بوركينا فاسو، وتواصلت مع اتحاد الكرة البوركيني بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري لتوفير بعض التذاكر والدعوات المجانية ".

وأكمل: "حصلنا على 550 تذكرة للجماهير المصرية، بجانب 60 دعوة في المقصورة الرئيسية، ومن المنتظر أن يتم الحضور بجميع الأعداد من أجل مؤازرة الفراعنة في المباراة الهامة".

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة الليلة أمام بوركينا فاسو، حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.