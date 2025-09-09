مباريات الأمس
"الشعب كله منتظر الفرحة".. قائد منتخب المحليين يدعم الفراعنة قبل مواجهة بوركينا

10:23 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

منتخب مصر

كتب- محمد خيري:

حرص عمرو السولية، قائد منتخب المحليين ونادي سيراميكا كليوباترا، على دعم المنتخب الوطني، قبل المواجهة الهامة أمام بوركينا فاسو المقرر لها اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة واجادوجو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال "السولية" في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "المنتخب الأول أمامه مهمة صعبة والجميع لابد أن يدعمه لأنه حلم لكل المصريين".

وأوضح: "من الوارد أن أي لاعب من الموجودين حاليًا، في المنتخب المشارك في كأس العرب أن يتواجد مع المنتخب الأول في الفترة القادمة".

وأضاف: "بالطبع أتمنى التوفيق لمنتخب مصر الأول ليحسم الصعود إلى كأس العالم 2026، ويسعد الشعب المصري كله".

واختتم تصريحاته: "نحن نركز في مباراة تونس الودية ونريد أن نظهر بشكل أفضل من المباراة الأولى، ونقدم أداء أفضل ونحقق الفوز أيضا".

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية

1- مصر، 7 مباريات، 19 نقطة

2- بوركينا فاسو، 7 مباريات، 14 نقطة

3- غينيا بيساو، 8 مباريات، 10 نقاط

4- سيراليون، 7 مباريات، 9 نقاط

5- إثيوبيا، 7 مباريات، 6 نقاط

6- جيبوتي، 8 مباريات، نقطة وحيدة

منتخب مصر مصر عمرو السولية تصفيات كأس العالم مصر وبوركينا فاسو
