

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، عن منصب جديد لنجم القلعة البيضاء السابق تامر عبد الحميد "دونجا" بقرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وأوضح بدر حامد، عبر بيان رسمي صادر أمس الإثنين، أن تامر عبد الحميد سيكون نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك؛ نظرًا لخبراته التي يتمتع بها.

وقال دونجا في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إنه لا يستطيع رفض تلبية نداء نادي الزمالك في أي منصب، خاصة أن النادي هو صاحب الفضل الأكبر عليه.

وأتم عبد الحميد تصريحاته بالتنويه إلى أنه يأمل في أن يقدم الإضافة لقطاع الناشئين بالنادي؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، وأهمها تصعيد وإمداد الفريق الأول بأفضل المواهب والعناصر المميزة بالقطاع.

