القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن إيهاب أبو جزر، مدرب منتخب فلسطين استبعاد مهاجم بلاده ونادي الزمالك عدي الدباغ من القائمة التي يخوض بها معسكره الجاري خلال فترة التوقف بسبب الإصابة.

طبيعة إصابة عدي الدباغ

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي أن عدي الدباغ قد تعرض لإصابة بسيطة في الركبة خلال تواجده مع فريقه الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل نظيره المصري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

