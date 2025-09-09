مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

مصدر يوضح طبيعة إصابة عدي الدباغ التي أبعدته عن منتخب فلسطين

01:56 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ (1)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ (2)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (5)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (2)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ وأحد مشجعي الزمالك_12
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (4)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
  • عرض 15 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (2)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (3)
  • عرض 15 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن إيهاب أبو جزر، مدرب منتخب فلسطين استبعاد مهاجم بلاده ونادي الزمالك عدي الدباغ من القائمة التي يخوض بها معسكره الجاري خلال فترة التوقف بسبب الإصابة.

طبيعة إصابة عدي الدباغ

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي أن عدي الدباغ قد تعرض لإصابة بسيطة في الركبة خلال تواجده مع فريقه الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل نظيره المصري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

اقرأ أيضًا:
"جزيرة خاصة وطائرة بـ 75 مليون دولار".. أغلى 7 ممتلكات فاخرة لكريستيانو رونالدو

النني ليس الأول.. لاعبون كرة قدم مصريون تزوجوا أكثر من مرة في عام 2025 ( صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ إصابة عدي الدباغ الزمالك منتخب فلسطين فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم