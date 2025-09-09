القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أزمة تواجههم في ملف مفاوضاتهم للتوصل لاتفاق مع مدرب يقود الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

إقالة ريبيرو

وكان الأهلي قد أعلن بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري إقالة المدرب الإسباني ريبيرو وتعيين عماد النحاس بصورة مؤقتة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأزمة التي تواجههم كون أغلب المدربين الذين يتفاوضون معهم يمتلكون عقودًا مع أندية أخرى خلال الموسم الجاري فيما يطالب آخرون برواتب سنوية تتخطى الـ 6 ملايين دولار.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويحل فريق الأهلي عند الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل ضيفًا على نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل مباراة إنبي المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

