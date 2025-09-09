مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

"رواتب تصل 6 ملايين دولار".. مصدر يكشف أزمة تواجه الأهلي في ملف بديل ريبيرو

01:28 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 2_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3
  • عرض 12 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 5
  • عرض 12 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    خوسيه ريبيرو (2)
  • عرض 12 صورة
    ريبيرو
  • عرض 12 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 4
  • عرض 12 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 7
  • عرض 12 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 12 صورة
    ريبيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أزمة تواجههم في ملف مفاوضاتهم للتوصل لاتفاق مع مدرب يقود الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

إقالة ريبيرو

وكان الأهلي قد أعلن بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري إقالة المدرب الإسباني ريبيرو وتعيين عماد النحاس بصورة مؤقتة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأزمة التي تواجههم كون أغلب المدربين الذين يتفاوضون معهم يمتلكون عقودًا مع أندية أخرى خلال الموسم الجاري فيما يطالب آخرون برواتب سنوية تتخطى الـ 6 ملايين دولار.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويحل فريق الأهلي عند الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل ضيفًا على نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل مباراة إنبي المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:
الخطيب يرفض مقترح لجنة التخطيط بخصوص مدرب الأهلي الجديد (خاص)

"شيكابالا بالاستديو التحليلي".. قناة جديدة تعلن نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو مع MBC

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو الأهلي مدرب الأهلي موعد مباراة الأهلي وإنبي ترتيب الأهلي في الدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم