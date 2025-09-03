الأزمة مازالت مستمرة.. أخر مستجدات أرض الزمالك في أكتوبر

كتب- محمد خيري:

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، انفراجة في أزمة أرض 6 أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها خلال الفترة الماضية.

ووصلت أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر إلى مكاتب مجلس الوزراء، في محاولة من النادي للحفاظ على حقه في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.

وكان نادي الزمالك ينتظر انفراجة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أقيم أمس الثلاثاء، من أجل الحصول على قرار بإعادة العمل مرة أخرى في أرض أكتوبر، وبناء الفرع الجديد، ولكن لم يتم مناقشة الأمر.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن الأزمة تتجه نحو الحل، بعد تدخل وزارة الإسكان بشكل مباشر وتأكيدها على دعم الزمالك، وبين ملفات التظلمات، وبلاغات النائب العام، والمذكرات العاجلة لمجلس الوزراء.

وعقد وفد من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، الأسبوع الماضي بحضور قيادات من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع أكد الوزير دعم الدولة لنادي الزمالك، ونفى وجود أى نية لتخصيص الأرض لمطور عقاري آخر، كما أبدى تفهمه لموقف النادى، ووافق على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لبحث الحلول الممكنة.

وفي بادرة دعم واضحة أبدت الوزارة استعدادها لمنح النادى قطعة أرض إضافية فى التجمع الخامس، بعد إثبات جدية العمل في فرع أكتوبر، ما اعتبره البعض خطوة أولى نحو إنهاء الأزمة بشكل ودي.