مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إنبي 1-0

07:34 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    تريزيجيه
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (3)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (4)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (3)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وإنبي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد شريف وأحمد سيد زيزو.

وعلى الجانب الأخر يدخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا"، أحمد صبيحة ومحمد سمير.

الوسط: مروان داوود، محمد ناصر، أحمد العجوز، أحمد كفتة ومحمد حمدي.

الهجوم: محمد حتحوت وأحمد زكي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: تسديدة قوية من تريزيجه تصطدم بدفاع فريق إنبي.

الدقيقة 11: عرضية من مروان عطية ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 15: عرضية من محمد هاني ولكنها تصل سلهة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 24: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد انطلاقة من تريزجيه، لكنه يسدد الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 34: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي.

الدقيقة 38: تسديدة من محمد شريف، لكنها تصطدم بالشباك الخارجية لحارس مرمى إنبي.

الدقيقة 44: حكم اللقاء، يشهر البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو، يلغي قرار الطرد مكتفيا ببطاقة صفراء.

الدقيقة 9+45: نهاية الشوط الأول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الأهلي وإنبي الدوري المصري مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
14 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ملعب المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام