متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد شريف وأحمد سيد زيزو.

وعلى الجانب الأخر يدخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا"، أحمد صبيحة ومحمد سمير.

الوسط: مروان داوود، محمد ناصر، أحمد العجوز، أحمد كفتة ومحمد حمدي.

الهجوم: محمد حتحوت وأحمد زكي.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: تسديدة قوية من تريزيجه تصطدم بدفاع فريق إنبي.

الدقيقة 11: عرضية من مروان عطية ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 15: عرضية من محمد هاني ولكنها تصل سلهة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 24: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد انطلاقة من تريزجيه، لكنه يسدد الكرة بجوار المرمى.

الدقيقة 34: محمود تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى إنبي.

الدقيقة 38: تسديدة من محمد شريف، لكنها تصطدم بالشباك الخارجية لحارس مرمى إنبي.

الدقيقة 44: حكم اللقاء، يشهر البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 45: حكم المباراة يعود لتقنية الفيديو، يلغي قرار الطرد مكتفيا ببطاقة صفراء.

الدقيقة 9+45: نهاية الشوط الأول.