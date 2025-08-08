مباريات الأمس
جميع المباريات

موعد المباراة المقبلة للزمالك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

11:55 م الجمعة 08 أغسطس 2025
القاهرة ـ مصراوي

قص فريق الزمالك شريط موسمه الجديد من بطولة الدوري بالفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

سجل هدفا الزمالك في اللقاء كلاً من ناصر ماهر بالدقيقة 84 ومحمد شحاتة بالدقيقة 90+8.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وتقام المباراة عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري.

