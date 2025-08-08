موعد المباراة المقبلة للزمالك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

القاهرة ـ مصراوي

قص فريق الزمالك شريط موسمه الجديد من بطولة الدوري بالفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

سجل هدفا الزمالك في اللقاء كلاً من ناصر ماهر بالدقيقة 84 ومحمد شحاتة بالدقيقة 90+8.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وتقام المباراة عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري.

اقرأ أيضًا:

"واحد هيكتب والباقي لا".. حكم دولي سابق يعلق على لقطة محمد عباس

"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)