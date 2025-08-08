بطل الهدف الأول.. ناصر ماهر ينصف الزمالك في افتتاح الدوري مرتين

كتب - نهى خورشيد

افتتح ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهداف الفارس الأبيض في الموسم الرياضي الجديد، 2025-2026.

وفي مفارقة قليلة الحدوث، سجل ناصر ماهر أيضاً هدف الزمالك الأول في الموسم الماضي في شباك البنك الأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

وحقق الفارس الأبيض اليوم فوزاً ثمين على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ستاد هيئة قناة السويس.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.